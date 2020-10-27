В ОБСЄ розкритикували проведення опитування Зеленського в день місцевих виборів

Місцеві вибори в Україні пройшли професійно і ефективно, незважаючи на проблеми, викликані пандемією, і недоліки виборчого законодавства. Однак опитування президента Володимира Зеленкого створило невиправдану політичну перевагу.

Про це йдеться в заяві міжнародних спостерігачів від Бюро з демократичних інститутів і прав людини (БДІПЛ) ОБСЄ.

У заяві наголошується, що фінансування опитування відбувалося за рахунок партії "Слуга народу" і створило їй перевагу.

"Спостерігачі заявили, що проведення президентом Володимиром Зеленським опитування громадської думки на виборчих дільницях, фінансується його партією, мабуть, створило невиправдане політична перевага в день виборів і розмило поділ держави і партії", - зазначають в БДІПЛ ОБСЄ

Нагадаємо, партія "Слуга народу" оприлюднила попередній результат всеукраїнського опитування.

РБК-Україна писало, що Всеукраїнське опитування президента Володимира Зеленського проводили поблизу 55% виборчих дільниць.