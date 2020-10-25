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Оголошено результати екзит-полу виборів мера Черкас

Автор: Анастасия Рокитна

Сьогодні стали відомі результати екзит-полу на місцевих виборах в Черкасах. Лідирує Анатолій Бондаренко.

Про це свідчать дані екзит-полу на замовлення телеканалу "Україна 24" та програми "Свобода слова Савіка Шустера".

У Анатолія Бондаренка - 32,6%,

У Віктора Євпака - 19,8%,

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У Віталія Ільченка - 17,8%.

За посаду голови міста борються:

  • Анатолій Бондаренко - "За майбутнє", чинний мер
  • Віталій Ільченко - "Слуга народу",
  • Віктор Євпак - "Голос",
  • Юлія Погостінська - "ОПЗЖ",
  • Владислав Пустовар - "Черкащани",
  • Сергій Кудактін - "Європейська Солідарність",
  • Сергій Воронов - ВО "Свобода",
  • Валерій Макеєв - "Пропозиція",
  • Павло Філіпенко - "Перемога Пальчевського".

Нагадаємо, у Центрвиборчкомі назвали ці місцеві вибори одними з найскладніших в історії.

Зазначимо, що ОПОРА фіксує порушення на виборах. Серед найпоширеніших порушень - проблеми із забезпеченням дільничних виборчих комісій, а також дострокове голосування.

Крім того, поліція зафіксувала "каруселі" на виборах у Києві і двох областях.

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