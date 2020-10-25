Объявлены результаты экзит-пола выборов мэра Черкасс

Сегодня стали известны результаты экзит-пола на местных выборах в Черкассах. Лидирует Анатолий Бондаренко.
Об этом свидетельствуют данные экзит-пола по заказу телеканала "Украина 24" и программы "Свобода слова Савика Шустера", также были использованы инструменты социологической компании Liberty Report.
У Анатолия Бондаренко - 32,6%,
У Виктора Евпак - 19,8%,
У Виталия Ильченко - 17,8%.
За пост главы города борются:
Напомним, в Центризбиркоме назвали эти местные выборы одними из самых сложных в истории.
Отметим, что "ОПОРА" фиксирует нарушения на выборах. Среди самых распространенных нарушений - проблемы с обеспечением участковых избирательных комиссий, а также досрочное голосование.
Кроме того, полиция зафиксировала "карусели" на выборах в Киеве и двух областях.