В Одеській області могли підробити виборчу документацію, відкрито справу
Глава Тузловської сільської територіальної виборчої комісії (Одеська область) порушила процедуру отримання бюлетенів. Через загрозу підробки виборчої документації поліція порушила кримінальну справу.
Про це повідомили в прес-службі поліції Одеської області.
Повідомлення про можливе порушення надійшла в поліцію вчора, 14 листопада, від секретаря Тузловського тервиборчкому.
За даним фактом порушено справу за ч.2 ст.158-3 (фальсифікація, підробка, викрадення, пошкодження або знищення виборчої документації, документації референдуму, викрадення, пошкодження, приховування, знищення печатки виборчої комісії, комісії референдуму, виборчої скриньки, списку виборців або учасників референдуму) Кримінального кодексу України.
"Рішенням ТВК повторне голосування в Тузловській об'єднаній територіальній громаді перенесено на 22 листопада", - відзначили в поліції.
Нагадаємо, сьогодні в Україні проходить другий тур виборів мера в семи містах.
Раніше РБК-Україна писало, що в Одеській області дві ділянки відкрилися із суттєвим запізненням. По одному з цих фактів поліція порушила кримінальну справу.