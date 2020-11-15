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В Одеській області могли підробити виборчу документацію, відкрито справу

Новость на русском → Тузли, Неділя 15 листопада 2020 14:02
В Одеській області могли підробити виборчу документацію, відкрито справу Фото: місцеві вибори (РБК-Україна)
Автор: Игорь Литвиненко

Глава Тузловської сільської територіальної виборчої комісії (Одеська область) порушила процедуру отримання бюлетенів. Через загрозу підробки виборчої документації поліція порушила кримінальну справу.

Про це повідомили в прес-службі поліції Одеської області.

Повідомлення про можливе порушення надійшла в поліцію вчора, 14 листопада, від секретаря Тузловського тервиборчкому.

За даним фактом порушено справу за ч.2 ст.158-3 (фальсифікація, підробка, викрадення, пошкодження або знищення виборчої документації, документації референдуму, викрадення, пошкодження, приховування, знищення печатки виборчої комісії, комісії референдуму, виборчої скриньки, списку виборців або учасників референдуму) Кримінального кодексу України.

"Рішенням ТВК повторне голосування в Тузловській об'єднаній територіальній громаді перенесено на 22 листопада", - відзначили в поліції.

Нагадаємо, сьогодні в Україні проходить другий тур виборів мера в семи містах.

Раніше РБК-Україна писало, що в Одеській області дві ділянки відкрилися із суттєвим запізненням. По одному з цих фактів поліція порушила кримінальну справу.

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