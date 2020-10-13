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Опитування під час місцевих виборів пройде не за бюджетні гроші, - Кравчук

Новость на русском → Київ, Вівторок 13 жовтня 2020 16:35
Опитування під час місцевих виборів пройде не за бюджетні гроші, - Кравчук Фото: Євгенія Кравчук (РБК-Україна)
Автор: Роман Тверденко

Опитування, анонсоване президентом Володимиром Зеленським, фінансуватиметься не з держбюджету. Допомагати в його організації будуть волонтери і соціологічні служби.

Про це заявила заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.

Вона зазначила, що до опитування в день виборів також не буде причетні Центрвиборчком і партія "Слуга народу".

"Це не будуть кошти з держбюджету. В процес не буде залучена Центральна виборча комісія, оскільки відповідне законодавство не було прийнято у Верховній раді. Тому це швидше буде проект, реалізований волонтерами та, можливо, якимись соціологічними службами", - сказала Кравчук.

Вона також переконана, що формат такого діалогу президента з людьми може існувати.

"Сама ідея абсолютно лягає в загальну філософію пакету про народовладдя і я переконана, що президент має право у форматі діалогу спілкуватися з людьми", - підкреслила Кравчук.

Раніше перший віце-спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що всеукраїнське опитування на місцевих виборах є пробником референдуму. Він не виключив, що деякі питання з опитування можуть потім винести і на референдум.

Інформоване джерело повідомило РБК-Україна, що однією з тем всеукраїнського опитування 25 жовтня може стати легалізація медичного канабісу. Це нібито повинно заманити молодь на голосування.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що перший пункт, який винесуть на всеукраїнський опитування, можуть оголосити вже сьогодні.

Так, у своєму відеозверненні Зеленський заявив, що в день проведення місцевих виборів в Україні 25 жовтня на виборчих дільницях проведуть всеукраїнський опитування і українцям запропонують відповісти на п'ять питань.

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