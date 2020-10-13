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Опрос во время местных выборов пройдет не за бюджетные деньги, - Кравчук

Новина українською → Киев, Вторник 13 октября 2020 16:35
Опрос во время местных выборов пройдет не за бюджетные деньги, - Кравчук Фото: Евгения Кравчук (РБК-Украина)
Автор: Роман Тверденко

Опрос, анонсированный президентом Владимиром Зеленским, будет финансироваться не с госбюджета. Помогать в его организации будут волонтеры и социологические службы.

Об этом заявила замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

Она отметила, что к опросу в день выборов также не будет причастны Центризбирком и партия "Слуга народа".

"Это не будут средства из госбюджета. В процесс не будет вовлечена Центральная избирательная комиссия, поскольку соответствующее законодательство не было принято в Верховной раде. Поэтому это скорее будет проект, реализованный волонтерами и, возможно, какими-то социологическими службами", - сказала Кравчук.

Она также убеждена, что формат такого диалога президента с людьми может существовать.

"Сама идея абсолютно ложится в общую философию пакета о народовластии и я убеждена, что президент имеет право в формате диалога общаться с людьми", - подчеркнула Кравчук.

Ранее первый вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что всеукраинский опрос на местных выборах является пробником референдума. Он не исключил, что некоторые вопросы из опроса могут затем вынести и на референдум.

Информированный источник сообщил РБК-Украина, что одной из тем всеукраинского опроса 25 октября может стать легализация медицинского каннабиса. Это якобы должно завлечь молодежь на голосование.

Напомним, ранее сообщалось, что первый пункт, который вынесут на всеукраинский опрос, могут объявить уже сегодня.

Так, в своем видеообращении Зеленский заявил, что в день проведения местных выборов в Украине 25 октября на избирательных участках проведут всеукраинский опрос и предложат украинцам ответить на пять вопросов.

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