Партія "Пропозиція" буде представлена в 147 радах у 14 областях

Партія "Пропозиція" представлена в органах місцевого самоврядування у 14 областях. У 147 радах різного рівня працюватимуть 570 депутатів від політичної сили.

Про це йдеться на сайті політсили.

Як повідомляє прес-служба, за кількістю обраних голів на цих виборах "Пропозиція" увійшла в ТОП-10.

"Попри те, що вибори були надзвичайно брудні, і проти кандидатів від "Пропозиції" йшла шалена боротьба, починаючи від тиску через адмінресурс та силові структури і закінчуючи колосальним потоком наклепницької інформації в олігархічних ЗМІ, партія укріпила свої позиції в регіонах, які виступили її співзасновниками", - йдеться в повідомленні.

Кандидати від "Пропозиції" перемогли у першому турі у 2 обласних центрах. У Кропивницькому Андрій Райкович набрав 53,53% голосів, а Сергій Сухомлин у Житомирі - 51,37 % голосів.

Ще у двох обласних центрах кандидати від "Пропозиції" лідирують з великим відривом від конкурентів. У першому турі мер Дніпра Борис Філатов набрав 44,47% підтримки, в Миколаєві за Олександра Сєнкевича проголосували 39,06% містян.

Таким чином, в обласних центрах на мерських виборах "Пропозиція" отримала найвищу підтримку серед усіх політсил.

Кандидати від "Пропозиції" також стали мерами у таких містах - Кам’янка (Черкащина), Підгородне (Дніпропетровщина), Вільногірськ (Дніпропетровщина), Жовті Води (Дніпропетровщина), Бердичів (Житомирщина), Коростишів (Житомирщина), Нова Одеса (Миколаївщина), Острог (Рівненщина), Вараш (Рівненщина), головами у селищних ОТГ - Томаківка (Дніпропетровщина), Юр’ївка (Дніпропетровщина), Попільня (Житомирщина), Олександрівка (Кіровоградщина) та головами сільських рад - Китайгородська (Дніпропетровщина), Брагинівська (Дніпропетровщина), Грунська (Сумщина).

"За досить короткий час політсила зуміла сформувати партійний актив по всій країні і заручитись підтримкою людей у всіх регіонах - депутати працюватимуть в органах місцевого самоврядування на Сході і Заході, Півночі і Півдні. "Пропозиція" представлена в 47 міських радах і за кількістю депутатів там вона обганяє такі парламентські партії, як "Батьківщина", "Голос", "За майбутнє", - додають в політсилі.

Депутати від "Пропозиції" також працюватимуть у 4 обласних, 18 районних, 36 селищних та 42 сільських радах.

Завідувачка відділу розвитку політичної системи Національного інституту стратегічних досліджень Ірина Павленко вважає, що серед непарламентських партій, які не можна вважати регіональними, саме "Пропозиція" може перерости в майбутньому у парламентську партію.

"І ще побачимо, чи не виявиться це все історією створення нового ліфта формування політичної еліти загальнонаціонального рівня. Ми відходимо від схематозу, від медіапроєктів, і переходимо в іншу, більш авторитетну вагову категорію - процес формування політичної еліти. У мене є певний оптимізм стосовно цього", - наголошує експерт.

Водночас політтехнолог Сергій Гайдай зазначає, що кампанія "Пропозиції" активно проходила в Дніпрі і області, Житомирі та області, Миколаєві, Кропивницькому, Чернівцях, в Умані, в Каховці, в ОТГ Сумської, Полтавської і Рівненської областей.

"Замість боротьби за так званий агрегований - тобто об’єднаний всеукраїнський рейтинг "Пропозиція" поставила собі конкретні цілі у всіх раніше визначених "плацдармах". Десь - виграти місце міського голови і зайти до міськради. Десь - створити фракцію в облраді, а десь - взяти владу в окремих ОТГ. Партія "Пропозиція" показала себе гідним бійцем і вже відвоювала своє місце на політичній карті України. Впевнений - далі буде", - додає Гайдай.

Політичний експерт Олександра Решмеділова теж вважає, що партія уже зайняла нішу і впевнено себе зарекомендувала. Наступною сходинкою може стати парламентське представництво.

Відзначимо, в Центральній виборчій комісії заявили про фініш встановлення результатів місцевих виборів: станом на 12 листопада залишилося встановити результати в 11 радах і по 6 міським головам.

Як писало РБК-Україна, вчора Рада національної безпеки і оборони закликала ЦВК негайно оголосити результати місцевих виборів в Україні.

Нагадаємо також, у середу ЦВК змінила склад Чернівецького тервиборчкому, де не могли встановити результати виборів.