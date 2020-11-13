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Партия "Пропозиция" будет представлена в 147 советах в 14 областях

Новина українською → Киев, Пятница 13 ноября 2020 12:48
Партия "Пропозиция" будет представлена в 147 советах в 14 областях Фото: голосование во время выборов (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Партия "Пропозиция" представлена в органах местного самоуправления в 14 областях. В 147 советах разного уровня будут работать 570 депутатов от политической силы.

Об этом говорится на сайте политсилы.

Как сообщает пресс-служба, по количеству избранных глав на этих выборых "Пропозиция" вошла в ТОП-10.

"Несмотря на то, что выборы были очень грязные, и против кандидатов от "Пропозиции" шла колоссальная борьба, начиная от давления и админресурса и заканчивая колоссальным потоком клеветнической информации в олигархических СМИ, партия укрепила свои позиции в регионах, которые выступили ее соучредителями", - говорится в сообщении.

Кандидаты от "Пропозиции" победили в первом туре в 2 областных центрах. В Кропивницком Андрей Райкович набрал 53,53% голосов, а Сергей Сухомлин в Житомире - 51,37 % голосов.

Еще в двух областных центрах кандидаты от "Пропозиции" лидируют с большим отрывом от конкурентов. В первом туре мэр Днепра Борис Филатов набрал 44,47% поддержки, в Николаеве за Александра Сенкевича проголосовали 39,06% горожан.

Таким образом, в областных центрах на мэрских выборах "Пропозиция" получила наивысшую поддержку среди всех политсил.

Кандидаты от "Пропозиции" также стали мэрами в таких городах - Каменка (Черкасская область), Подгороднее (Днепропетровская область), Вольногорск (Днепропетровская область), Желтые Воды (Днепропетровская область), Бердичев (житомирская область), Коростышев (житомирская область), Новая Одесса (Николаевская область), Острог (Ровенская область), Вараш (Ровенская область), головами в поселковых ОТГ - Томаковка (Днепропетровская область), Юрьевка (Днепропетровская область), Попельня (Житомирская область), Александровка (Кировоград) и председателями сельских советов - Китайгородская (Днепропетровщина), Брагинивская (Днепропетровщина), Грунская (Сумщина)

"За довольно короткое время партия сумела сформировать партийный актив по всей стране и заручиться поддержкой людей во всех регионах - депутаты будут работать в органах местного самоуправления на Востоке и Западе, Севере и Юге. "Пропозиции" представлена в 47 городских советах и по количеству депутатов там она обгоняет такие парламентские партии, как "Батькивщина", "Голос", "За майбутнє", - добавляют в политсиле.

Депутаты от "Пропозиции" также будут работать в 4 областных, 18 районных, 36 поселковых и 42 сельских советах.

Заведующая отделом развития политической системы Национального института стратегических исследований Ирина Павленко считает, что среди непарламентских партий, которые можно считать региональными, именно "Пропозиции" может перерасти в будущем в парламентскую партию.

"И еще посмотрим, не окажется ли это все историей создания нового лифта формирования политической элиты общенационального уровня. Мы отходим от схематоза, от медиапроектов, и переходим в другую, более авторитетную весовую категорию - процесс формирования политической элиты. У меня есть определенный оптимизм относительно этого", - отмечает эксперт.

В то же время политтехнолог Сергей Гайдай отмечает, что кампания "Пропозиции" активно проходила в Днепре и области, Житомире и области, Николаеве, Кропивницком, Черновцах, в Умани, в Каховке, в ОТГ Сумской, Полтавской и Ровенской областей.

"Вместо борьбы за так называемый агрегированный - то есть объединенный всеукраинский рейтинг "Пропозиции" поставила себе конкретные цели во всех ранее определенных "плацдармам". Где - выиграть место городского головы и зайти в горсовет. Где-то - создать фракцию в облсовете, а где-то взять власть в отдельных ОТГ. Партия "Предложение" показала себя достойным бойцом и уже отвоевала свое место на политической карте Украины. Уверен - дальше будет", - добавляет Гайдай.

Политический эксперт Александра Решмеділова тоже считает, что партия уже заняла нишу и уверенно себя зарекомендовала. Следующей ступенью может стать парламентское представительство.

Отметим, в Центральной избирательной комиссии заявили о финиш установление результатов местных выборов: по состоянию на 12 ноября осталось установить результаты в 11 советах и по 6 городским головам.

Как писало РБК-Украина, вчера Совет национальной безопасности и обороны призвала= ЦИК немедленно объявить результаты местных выборов в Украине.

Напомним также, в среду ЦИК изменила состав Черновицкого теризбиркома, где не могли установить результаты выборов.

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