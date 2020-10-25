Поліція вже відкрила 6 кримінальних справ через порушення в день виборів

Правоохоронці вже відкрили 6 кримінальних справ через порушення виборчого законодавства в день голосування. Також було складено два адміністративні протоколи.

Про це на брифінгу заявив перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий, передає прес-служба Нацполіціі.

За його словами, всього в день виборів вже зареєстровано 383 повідомлень про можливі порушення.

"В основному правопорушення стосуються порушення ведення агітації, обмежень щодо ведення передвиборної агітації тощо", - повідомив він.

Раніше РБК-Україна писало, що в Києві, а також Дніпропетровській і Одеській областях поліція зафіксувала "каруселі" на виборах.

Також повідомлялося, що в Україні не відкрилися чотири виборчі дільниці. Ще 65 дільниць відкрилися з запізненням.

Крім цього зазначалося, що в "день тиші" правоохоронці відкрили 48 кримінальних справ через порушення на місцевих виборах. Всього правоохоронці отримали тисячі сорок одна заява і повідомлення про порушення.

У період передвиборної кампанії поліція відкрила 622 кримінальних справи через порушення на виборах.