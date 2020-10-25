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Полиция уже открыла 6 уголовных дел из-за нарушений в день выборов

Автор: Игорь Литвиненко

Правоохранители уже открыли 6 уголовных дел из-за нарушений избирательного законодательства в день голосования. Также были составлены два административных протокола.

Об этом на брифинге заявил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой, передает пресс-служба Нацполиции.

По его словам, всего в день выборов уже зарегистрировано 383 сообщений о возможных нарушениях.

"В основном правонарушения касаются нарушения ведения агитации, ограничений по ведению предвыборной агитации и тому подобное", - сообщил он.

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Ранее РБК-Украина писало, что в Киеве, а также Днепропетровской и Одесской областях полиция зафиксировала "карусели" на выборах.

Также сообщалось, что в Украине не открылись четыре избирательных участка. Еще 65 участков открылись с опозданием.

Кроме этого отмечалось, что в "день тишины" правоохранители открыли 48 уголовных дел из-за нарушений на местных выборах. Всего правоохранители получили 1041 заявление и сообщение о нарушениях.

В период предвыборной кампании полиция открыла 622 уголовных дела из-за нарушений на выборах.

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