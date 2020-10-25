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Поліція відкрила справу щодо "фейкової" виборчої дільниці в Сумській області

Автор: Роман Тверденко

Поліція почала розслідування за фактом створення несправжньої виборчої дільниці в селі Соснівка Сумської області. До діяльності дільниці може бути причетний один із місцевих підприємців.

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Про це повідомляє Національна поліція.

Поліція зафіксувала, що в центрі села в будинку культури група осіб за змовою відкрили "додаткову" дільницю, де роздают бюлетені, надруковані власними силами.

Співробітники поліції зафіксували, що організатори також розіслали місцевим жителям запрошення. Відомо, що до цієї "дільниці" може мати відношення один з місцевих підприємців.

Відкрито кримінальну справу за ч.1 статті 157 Кримінального кодексу України (перешкоджання здійсненню виборчого права).

Сьогодні також повідомлялося, що глава Сватове Луганської області Євген Рибалко розбив камеру, яка перебувала на виборчій дільниці.

Нагадаємо, громадянська мережа ОПОРА оприлюднила явку виборців на місцевих виборах станом на 12:00: вона склала 13,5%.

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