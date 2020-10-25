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Полиция открыла дело по "фейковому" избирательному участку в Сумской области

Автор: Роман Тверденко

Полиция начала расследование по факту создания ненастоящего избирательного участка в селе Сосновка Сумской области. К деятельности участка может быть причастен один из местных предпринимателей.

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Об этом сообщает Национальная полиция.

Полиция зафиксировала, что в центре села в доме культуры группа лиц по сговору открыли "дополнительный" участок, где роздают бюллетени, напечатанные собственными силами.

Сотрудники полиции зафиксировали, что организаторы также разослали местным жителям пригласительные. Известно, что к этому "участку" может иметь отношение один из местных предпринимателей.

Открыто уголовное дело по ч.1 статьи 157 Уголовного кодекса Украины (препятствие осуществлению избирательного права).

Сегодня также сообщалось, что глава Сватово Луганской области Евгений Рыбалко разбил камеру, которая находилась на избирательном участке.

Напомним, гражданская сеть ОПОРА опубликовала явку избирателей на местных выборах по состоянию на 12:00: она составила 13,5%.

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