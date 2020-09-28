Поліція відкрила ще сім кримінальних справ через порушення на місцевих виборах

В Україні за добу поліція відкрила сім кримінальних справ за порушення виборчого процесу. Всього за добу надійшло 50 заяв про можливі порушення.

Про це повідомили у прес-службі Міністерства внутрішніх справ.

Найбільше повідомлень про можливі порушення за добу надійшло в Київській області (12), в Києві та Чернівецькій області - по 10. Також надходили повідомлення у Донецькій (5), Херсонській (3), Запорізькій (2), Луганській (2) та Одеській (2), Кіровоградській (1), Львівській (1), Миколаївській (1) і Херсонській (1) областях .

Всього з 5 вересня поліція зареєструвала вже 1311 повідомлень, пов'язаних з виборчим процесом.

"Всього до ЄРДР внесено відомості про 116 кримінальних правопорушень: 61 - пов'язане з порушенням виборчого законодавства, 55 - пов'язаних з виборчим процесом. Також складено 114 протоколів про вчинення адміністративних правопорушень", - повідомили в МВС.

Раніше РБК-Україна в матеріалі "Фактор Авакова: чого чекати від поліції на місцевих виборах" повідомляло, що роль міністра внутрішніх справ на виборах 25 жовтня буде визначальною.

При цьому в Національній поліції відкинули звинувачення в "політизації" роботи на місцевих виборах.