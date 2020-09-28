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Полиция открыла еще семь уголовных дел из-за нарушений на местных выборах

Новина українською → Украина, Понедельник 28 сентября 2020 12:07
Полиция открыла еще семь уголовных дел из-за нарушений на местных выборах Фото: полицейский (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

В Украине за сутки полиция открыла семь уголовных дел из-за нарушения избирательного процесса. Всего за сутки поступило 50 заявлений о возможных нарушениях.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерство внутренних дел.

Больше всего сообщений о возможных нарушениях за сутки поступило в Киевской области (12), в Киеве и Черновицкой области - по 10. Также сообщения поступали в Донецкой (5), Херсонской (3), Запорожской (2), Луганской (2) и Одесской (2), Кировоградской (1), Львовской (1), Николаевской (1) и Херсонской (1) областях .

Всего с 5 сентября полиция зарегистрировала уже 1311 сообщений, связанных с избирательным процессом.

"Всего в ЕРДР внесены сведения о 116 уголовных правонарушениях: 61 - связанные с нарушением избирательного законодательства, 55 - связанных с избирательным процессом. Также составлено 114 протоколов о совершении административных правонарушений", - сообщили в МВД.

Ранее РБК-Украина в материале "Фактор Авакова: чего ждать от полиции на местных выборах" сообщало, что роль министра внутренних дел на выборах 25 октября будет определяющей.

При этом в Национальной полиции отвергли обвинения в "политизации" работы на местных выборах.

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