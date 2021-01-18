ru ua
News Вибори 2020 Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Поліція отримала понад 80 повідомлень про порушення на виборах в Броварах та Борисполі

Новость на русском → Понеділок 18 січня 2021 02:17
Поліція отримала понад 80 повідомлень про порушення на виборах в Броварах та Борисполі Фото: голосування на виборах (РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

Повторні вибори депутатів місцевих рад та міських голів на території Броварського та Бориспільського районів 17 січня відбулися без грубих порушень чинного законодавства. Водночас, поліція отримала 82 повідомлення, пов’язані з порушенням виборчого процесу.

Про це повідомила прес-служба Національної поліції.

Поліція провела перевірки, за матеріалами яких складено 34 адміністративних протоколи.

Низка повідомлень, що надходили до поліції, стосувалися порушень, які здійснювали учасники виборів, зокрема фотографували виборчі бюлетені.

Поліцейські склали відносно порушників 28 адмінпротоколів у Броварському районі та 4 - в Бориспільському за публічне розголошення виборцями результатів волевиявлення (ст. 212-22 Кодексу України про адміністративне правопорушення). Стаття передбачає накладення штрафу від ста до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Крім того, поліцейські склали адмінпротокол відносно жителя Броварів, який прийшов голосувати без засобів індивідуального захисту та нецензурно висловлювався в приміщенні ДВК.

Адмінпротоколи будуть скеровані до суду для прийняття рішення.

Раніше повідомлялося, що у Броварах затримали п'ятьох жителів Києва. Вони прибули в місто для участі у виборчих "каруселей" на виборах мера в місті Київської області.

РБК-Україна писало, що дві політичні сили назвали переможців на виборах мера Борисполя та Новгород-Сіверського.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Місцеві вибори 2020 выборы полиция
Головне про другий тур виборів
Головне про другий тур виборів
Результати виборів у Дніпрі
Результати виборів у Дніпрі
Результати виборів у Львові
Результати виборів у Львові
Результати виборів мера Одеси
Результати виборів мера Одеси
Результати виборів мерів по містах
Результати виборів мерів по містах
Архів виборів Вибори 2019 Вибори 2015 Вибори 2014 Вибори 2012 Вибори 2010
NEWS
Під варту після прильоту. Що відомо про затримання Навального
Ирина Гамерскаяшеф-редактор відділу новин Під варту після прильоту. Що відомо про затримання Навального