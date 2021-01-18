Полиция получила более 80 сообщений о нарушениях на выборах в Броварах и Борисполе

Повторные выборы депутатов местных советов и городских голов на территории Броварского и Бориспольского районов 17 января состоялись без грубых нарушений действующего законодательства. В то же время, полиция получила 82 сообщения, связанные с нарушением избирательного процесса.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции.

Полиция провела проверки, по материалам которых составлено 34 административных протокола.

Ряд сообщений, которые поступали в полицию, касались нарушений, которые совершали участники выборов, в частности фотографировали избирательные бюллетени.

Полицейские составили в отношении нарушителей 28 админпротоколов в Броварском районе и 4 - в Бориспольском за публичное разглашение избирателями результатов волеизъявления (ст. 212-22 Кодекса Украины об административном правонарушении). Статья предусматривает наложение штрафа от ста до трехсот необлагаемых минимумов доходов граждан.

Кроме того, полицейские составили админпротокол в отношении жителя Броваров, который пришел голосовать без средств индивидуальной защиты и нецензурно выражался в помещении УИК.

Админпротоколы будут направлены в суд для принятия решения.

Ранее сообщалось, что в Броварах задержали пятерых жителей Киева. Они прибыли в город для участия в избирательных "каруселях" на выборах мэра в городе Киевской области.

РБК-Украина писало, что две политические силы назвали победителей на выборах мэра Борисполя и Новгород-Северского.