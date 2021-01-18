ru ua
News Выборы 2020 Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Полиция получила более 80 сообщений о нарушениях на выборах в Броварах и Борисполе

Новина українською → Понедельник 18 января 2021 02:17
Полиция получила более 80 сообщений о нарушениях на выборах в Броварах и Борисполе Фото: голосование на выборах (РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

Повторные выборы депутатов местных советов и городских голов на территории Броварского и Бориспольского районов 17 января состоялись без грубых нарушений действующего законодательства. В то же время, полиция получила 82 сообщения, связанные с нарушением избирательного процесса.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции.

Полиция провела проверки, по материалам которых составлено 34 административных протокола.

Ряд сообщений, которые поступали в полицию, касались нарушений, которые совершали участники выборов, в частности фотографировали избирательные бюллетени.

Полицейские составили в отношении нарушителей 28 админпротоколов в Броварском районе и 4 - в Бориспольском за публичное разглашение избирателями результатов волеизъявления (ст. 212-22 Кодекса Украины об административном правонарушении). Статья предусматривает наложение штрафа от ста до трехсот необлагаемых минимумов доходов граждан.

Кроме того, полицейские составили админпротокол в отношении жителя Броваров, который пришел голосовать без средств индивидуальной защиты и нецензурно выражался в помещении УИК.

Админпротоколы будут направлены в суд для принятия решения.

Ранее сообщалось, что в Броварах задержали пятерых жителей Киева. Они прибыли в город для участия в избирательных "каруселях" на выборах мэра в городе Киевской области.

РБК-Украина писало, что две политические силы назвали победителей на выборах мэра Борисполя и Новгород-Северского.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Местные выборы 2020 выборы полиция
Главное о втором туре выборов
Главное о втором туре выборов
Результаты выборов в Днепре
Результаты выборов в Днепре
Результаты выборов во Львове
Результаты выборов во Львове
Результаты выборов мэра Одессы
Результаты выборов мэра Одессы
Результаты выборов мэров по городам
Результаты выборов мэров по городам
Архив выборов Выборы 2019 Выборы 2015 Выборы 2014 Выборы 2012 Выборы 2010
NEWS
Под стражу по прилету. Что известно о задержании Навального
Ирина Гамерскаяшеф-редактор отдела новостей Под стражу по прилету. Что известно о задержании Навального