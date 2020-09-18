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Поліція розслідує 10 справ за фактом маніпуляцій зі зміною виборчої адреси

Новость на русском → Україна, П'ятниця 18 вересня 2020 17:42
Поліція розслідує 10 справ за фактом маніпуляцій зі зміною виборчої адреси Фото: Ігор Клименко (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Голова Національної поліції Ігор Клименко заявив, що за маніпуляції зі зміною виборчої адреси поліція розслідує десять кримінальних проваджень. Загалом із початку виборчої кампанії поліція розпочала 34 справи щодо порушень виборчого процесу, з них 9 - за фактом підкупу виборців.

Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.

За словами Клименка, з 5 вересня ситуаційні центри Нацполіції та регіонів перевели на посилений режим роботи. На сьогодні зареєстровано 330 заяв та повідомлень, пов’язаних з виборчим процесом.

"Потужним фактором для здійснення махінацій за результатами голосування є використання спрощеного механізму зміни виборчої адреси... Наразі розпочато 10 кримінальних проваджень за цими фактами", - повідомив глава НПУ.

За його словами, із 98 тисяч випадків зміни місця голосування напередодні місцевих виборів близько 30 тисяч привернули увагу поліції аномальним збільшенням кількості виборців на окремих адресах або виборчих ділянках.

Клименко також нагадав, що до 25 вересня всі керівники територіальних підрозділів поліції повинні розробити чіткі розрахунки залучення особового складу під час місцевих виборів та затвердити операційні плани.

Нагадаємо, перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий заявив, що МВС на місцеві вибори залучить до охорони порядку 136 тисяч силовиків.

Як писало РБК-Україна, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що у силовиків достатньо засобів для контролю передвиборчого процесу.

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