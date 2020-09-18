ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Полиция расследует 10 дел по факту манипуляций с изменением избирательного адреса

Новина українською → Украина, Пятница 18 сентября 2020 17:42
Полиция расследует 10 дел по факту манипуляций с изменением избирательного адреса Фото: Игорь Клименко (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Глава Национальной полиции Игорь Клименко заявил, что за манипуляции с изменением избирательного адреса полиция расследует десять уголовных производств. Всего с начала избирательной кампании полиция начала 34 дела о нарушениях избирательного процесса, из них 9 - по факту подкупа избирателей.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

По словам Клименко, с 5 сентября ситуационные центры Нацполиции и регионов перевели на усиленный режим работы. На сегодня зарегистрировано 330 заявлений и сообщений, связанных с избирательным процессом.

"Мощным фактором для осуществления махинаций по результатам голосования является использование упрощенного механизма изменения избирательного адреса... Сейчас начато 10 уголовных производств по этим фактам", - сообщил глава НПУ.

По его словам, из 98 тысяч случаев изменения места голосования накануне местных выборов около 30 тысяч привлекли внимание полиции аномальным увеличением количества избирателей по отдельным адресам или избирательным участкам.

Клименко также напомнил, что до 25 сентября все руководители территориальных подразделений полиции должны разработать четкие расчеты привлечения личного состава во время местных выборов и утвердить операционные планы.

Напомним, первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой заявил, что МВД на местные выборы привлечет к охране порядка 136 тысяч силовиков.

Как писало РБК-Украина, министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что у силовиков достаточно средств для контроля предвыборного процесса.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Местные выборы 2020 полиция Местные выборы
Главное о выборах
Главное о выборах
Кандидаты в мэры
Кандидаты в мэры
Рейтинг кандидатов
Рейтинг кандидатов
Рейтинг партий
Рейтинг партий
Новые правила голосования
Новые правила голосования
Архив выборов Выборы 2019 Выборы 2015 Выборы 2014 Выборы 2012 Выборы 2010
NEWS
В Украине сегодня обновят зоны карантина
Анастасия Рокитна, Марианна Присяжнюк В Украине сегодня обновят зоны карантина