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У майже половині областей в облрадах буде присутній "Наш край"

Новость на русском → Київ, Понеділок 26 жовтня 2020 12:35
У майже половині областей в облрадах буде присутній "Наш край" Фото: голосування під час виборів (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

За результатами паралельного підрахунку голосів представники партії "Наш край" мають високі шанси сформувати власні фракції у 10 областях.

Про це повідомляє пресслужба партії.

Зорема, "Наш край" проходить до облрад Житомирської, Миколаївської, Сумської, Херсонської і Чернігівської областей.

Також партія долає п’ятивідсотковий бар’єр на виборах до Запорізької, Кіровоградської, Київської, Одеської та Черновецької обласних рад.

Окрім того, "Наш край" поміж лідерів в усіх громадах та районах Луганської області, де було призначено вибори.

На даний момент ще триває паралельний підрахунок голосів. Дані оновлюються.

Як писало РБК-Україна, Центральна виборча комісія назвала остаточну явку виборців на місцевих виборах в Україні. Вона склала 36,88%.

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