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На порядку денному Ради немає постанови про місцеві вибори, - Разумков

Новость на русском → Київ, Понеділок 28 вересня 2020 23:36
На порядку денному Ради немає постанови про місцеві вибори, - Разумков Фото: Дмитро Разумков (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Спікер Дмитро Разумков завив, що у порядку денному Верховної ради немає постанови про місцеві вибори. За його інформацією, це питання не обговорювалося і під час засідання фракції "Слуга народу".

Про це Разумков заявив в ефірі "Свободи слова" на ICTV.

"В порядку денному цього нема. Є деякі аспекти, які впливають на позицію, яка була зазначена до цього дня…Сьогодні внести такі зміни в постанову - це поставити під сумнів весь виборчий процес", - сказав Разумков.

Він додав, що, за його інформацією, це питання не обговорювалося під час засідання фракції партії влади.

"Я на засіданні не був, але, на скільки мені відомо, це питання не обговорювалося", - сказав він.

Нагадаємо, раніше спікер Ради Дмитро Разумков заявляв, що зміни до постанови про вибори ставлять під сумнів їх легітимність.

Він також виключив можливість внесення змін. При цьому українська делегація у Тристоронній контактної групи щодо Донбасу заявляє, що це блокує наступний обмін полоненими.

Росія вважає, що постанова Ради про місцеві вибори суперечить мінським угодам, оскільки в них визначені інші умови проведення виборів в окремих районах Донецької та Луганської областей.

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