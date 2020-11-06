ru ua
News Вибори 2020 Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Промокоды
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

"Пропозиція" виграла вибори до міськради Дніпра, - ОПОРА

Новость на русском → Дніпро, П'ятниця 06 листопада 2020 15:31
"Пропозиція" виграла вибори до міськради Дніпра, - ОПОРА Фото: під час з'їзду партії (facebook.com)
Автор: РБК-Україна

Політична партія "Пропозиція" сформує найбільшу фракцію у Дніпровську міську раду.

Про це йдеться на сайті громадської мережі ОПОРА.

Так, партія мера Дніпра Бориса Філатова отримала 29,1% голосів і заведе 22 депутати до міськради. Друге місце на виборах в Дніпрі зайняла "Опозиційна платформа - За життя" - у неї 17,3% голосів і фракція з 13 депутатів. Третє місце - у "Слуги народу": 11,9% голосів і дев'ять депутатів.

Також свої фракції у Дніпровську міськраду сформують політичні партії "Громадська сила" (9,8%, вісім депутатів), "Європейська солідарність" (8%, сім депутатів) і "Блок Вілкула "Українська перспектива" (6,2%, п'ять депутатів).

ОПОРА відзначає, що серед окремих кандидатів найбільшу кількість голосів - 3921 - отримав кандидат від "Пропозиції" Сергій Пустовий. З 64 депутатів міськради дніпряни обрали 16 жінок і 48 чоловіків.

27 осіб вже були депутатами Дніпровської міської ради попереднього скликання. Наймолодшому депутату Руслану Краснову ("Громадська сила") - 26 років, найстаршій Євгенії Дитятковській ("Пропозиція") - 66 років.

Нагадаємо, раніше Центральна виборча комісія підтвердила, що другий тур місцевих виборів вже призначено у 15 українських містах.

Таким чином, вибори 15 листопада пройдуть в Одесі, Сумах, Луцьку, Краматорську та Кам'янці-Подільському. У Слов'янську, Дніпрі, Дрогобичі, Ужгороді, Броварах, Полтаві, Львові та Рівному голосування буде 22 листопада.

Зазначимо, ЦВК визнала обраними понад 9 тисяч депутатів місцевих рад.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Місцеві вибори 2020 Київська міська рада Дніпро ОПОРА Місцеві вибори
Результати виборів мерів по містах
Результати виборів мерів по містах
Результати виборів до місцевих рад
Результати виборів до місцевих рад
Екзітполи
Екзітполи
Як пройшов день виборів
Як пройшов день виборів
Головне про опитування Зеленського
Головне про опитування Зеленського
Архів виборів Вибори 2019 Вибори 2015 Вибори 2014 Вибори 2012 Вибори 2010
NEWS
Київ на межі потрапляння в "червону" зону, - Ляшко
Андрій Козловськийредактор стрічки новин Київ на межі потрапляння в "червону" зону, - Ляшко