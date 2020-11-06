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"Пропозиция" выиграла выборы в горсовет Днепра, - ОПОРА

Новина українською → Днепр, Пятница 06 ноября 2020 15:31
"Пропозиция" выиграла выборы в горсовет Днепра, - ОПОРА Фото: во время съезда партии (facebook.com)
Автор: РБК-Украина

Политическая партия "Пропозиция" сформирует самую крупную фракцию в Днепровском городском совете.

Об этом говорится на сайте общественной сети ОПОРА.

Так, партия мэра Днепра Бориса Филатова получила 29,1% голосов и заведет 22 депутата в горсовет. Второе место на выборах в Днепре заняла "Оппозиционная платформа - За життя" - у нее 17,3% голосов и фракция из 13 депутатов. Третье место - у "Слуги народа": 11,9% голосов и девять депутатов.

Также свои фракции в Днепровском горсовете сформируют политические партии "Громадська сила" (9,8%, восемь депутатов), "Европейская солидарность" (8%, семь депутатов) и "Блок Вилкула "Украинская перспектива" (6,2%, пять депутатов).

ОПОРА отмечает, что среди отдельных кандидатов наибольшее количество голосов - 3921 - получил кандидат от "Пропозиции" Сергей Пустовой. Из 64 депутатов горсовета днепряне избрали 16 женщин и 48 мужчин.

27 человек уже были депутатами Днепровского городского совета предыдущего созыва. Самому молодому депутату Руслану Краснову ("Громадська сила") - 26 лет, самой старшей Евгении Дитятковской ("Пропозиция") - 66 лет.

Напомним, ранее Центральная избирательная комиссия подтвердила, что второй тур местных выборов уже назначен в 15 украинских городах.

Таким образом, выборы 15 ноября пройдут в Одессе, Сумах, Луцке, Краматорске и Камянце-Подольском. В Славянске, Днепре, Дрогобыче, Ужгороде, Броварах, Полтаве, Львове и Ровно голосование будет 22 ноября.

Отметим, ЦИК признал избранными более 9 тысяч депутатов местных советов.

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