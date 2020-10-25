Результати виборів у Києві в кращому випадку будуть відомі 28 жовтня, - ТВК

Форма нових бюлетенів ускладнює швидкість підрахунку голосів. Результати виборів у Києві в кращому випадку будуть відомі не раніше ранку середи 28 жовтня.

Про це заявив, заступник голови Київської міської територіальної виборчої комісії Микола Нілов, передає ЧЕСНО.

Він додав, що у комісій немає подібного досвіду. Протоколи досить великі і складні для заповнення.

Лише на території Києва відкрилися 1105 виборчих дільниць. При цьому по три дільниці у Шевченківському та Солом'янському, а також по одному в Оболонському та Дарницькому районах відкрилися із запізненням.

В цьому році місцеві вибори проходять за новими правилами, закріпленим у Виборчому кодексі. Мова йде про пропорційну систему з відкритими партійними списками.

Голосуючи за Київраду, виборець має вибрати не тільки партію, але й одного з її кандидатів. Всі з них, крім голови списку, закріплені по одному з міських округів. Той кандидат, який одержує більше голосів на окрузі, має більше шансів отримати мандат. Голосуючи за одну з партій, не можна вибирати кандидата від іншої політсили.

У випадку з виборами мера все без змін. Якщо ніхто з кандидатів не отримає 50 або більше відсотків на виборах 25 жовтня, то двоє з них, які отримали найвищий результат, продовжать боротьбу у другому турі.