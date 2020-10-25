ru ua
News Выборы 2020 Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Результаты выборов в Киеве в лучшем случае будут известны 28 октября, - ТИК

Новина українською → Киев, Воскресенье 25 октября 2020 16:07
Результаты выборов в Киеве в лучшем случае будут известны 28 октября, - ТИК Выборы в Киеве (коллаж РБК-Украина)
Автор: Артур Родивилов

Форма новых бюллетеней усложняет скорость подсчета голосов. Результаты выборов в Киеве в лучшем случае будут известны не ранее утра среды 28 октября.

Об этом заявил, заместитель председателя Киевской городской территориальной избирательной комиссии Николай Нилов, передает ЧЕСНО.

Он добавил, что у комиссий нет подобного опыта. Протоколы достаточно большие и сложные для заполнения.

Всего на территории Киева открылись 1105 избирательных участка. При этом по три участка в Шевченковском и Соломенском, а также по одному в Оболонском и Дарницком районах открылись с опозданием.

В этом году местные выборы проходят по новым правилам, закрепленным в Избирательном кодексе. Речь идет о пропорциональной системе с открытыми партийными списками.

Голосуя за Киевсовет, избиратель должен выбрать не только партию, но и одного из ее кандидатов. Все из них, кроме главы списка, закреплены по одному из городских округов. Тот кандидат, который получает больше голосов на округе, имеет больше шансов получить мандат. Голосуя за одну из партий, нельзя выбирать кандидата от другой политсилы.

В случае с выборами мэра все без изменений. Если никто из кандидатов не получит 50 или больше процентов на выборах 25 октября, то двое из них, получившие самый высокий результат, продолжат борьбу во втором туре.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Местные выборы 2020 Киев выборы
Как проходит день выборов
Как проходит день выборов
Как правильно проголосовать
Как правильно проголосовать
Главное об опросе Зеленского
Главное об опросе Зеленского
Кандидаты в мэры
Кандидаты в мэры
Рейтинг кандидатов
Рейтинг кандидатов
Архив выборов Выборы 2019 Выборы 2015 Выборы 2014 Выборы 2012 Выборы 2010
NEWS
Местные выборы: как проходит день голосования в Украине
Анна Березинаредактор ленты новостей Местные выборы: как проходит день голосования в Украине