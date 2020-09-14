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"Слуга народу" проведе засідання за участю Кравчука та Резнікова

Новость на русском → Понеділок 14 вересня 2020 22:36
"Слуга народу" проведе засідання за участю Кравчука та Резнікова Фото: Верховна рада (РБК-Україна)
Автор: Андрій Козловський

Фракція "Слуга народу" планує провести засідання з приводу змін у постанову про місцеві вибори. Така зустріч може відбутися вже на цьому тижні.

Про це повідомив на своєму Telegram-каналі нардеп Олександр Качура.

"Домовилися провести по цьому питанню окреме засідання фракції за участю всіх депутатів, глави делегації в ТКГ Кравчука, віце-прем'єра Резнікова і керівництва Офісу президента", - повідомив він.

Нагадаємо, у Верховній раді немає постанов про зміни в порядку проведення місцевих виборів.

Раніше в парламенті заявляли, що не збираються вносити зміни в постанову про місцеві вибори.

Як повідомляло РБК-Україна, 20 серпня глава української делегації в ТКГ направив лист у парламент з проханням розібратися з постановою про місцеві вибори.

Також після переговорів радників "нормандської четвірки" представник РФ Дмитро Козак заявив, що сторони домовилися про внесення до Ради пропозиції щодо коригування постанови про місцеві вибори.

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