ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Новости шоу-бизнеса Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

"Слуга народа" проведет заседание с участием Кравчука и Резникова

Новина українською → Понедельник 14 сентября 2020 22:36
"Слуга народа" проведет заседание с участием Кравчука и Резникова Фото: Верховная рада (РБК-Украина)
Автор: Андрей Козловский

Фракция "Слуга народа" планирует провести заседание по поводу изменений в постановление о местных выборах. Такая встреча может состояться уже на этой неделе.

Об этом сообщил на своем Telegram-канале нардеп Александр Качура.

"Договорились провести по этому вопросу отдельное заседание фракции с участием всех депутатов, главы делегации в ТКГ Кравчука, вице-премьера Резникова и руководства Офиса президента", - сообщил он.

Напомним, в Верховной раде нет постановлений об изменениях в порядке проведения местных выборов.

Ранее в парламенте заявляли, что не собираются вносить изменения в постановление о местных выборах.

Как писало РБК-Украина, 20 августа глава украинской делегации в ТКГ направил письмо в парламент с просьбой разобраться с постановлением о местных выборах.

Также после переговоров советников "нормандской четверки" представитель РФ Дмитрий Козак заявил, что стороны договорились о внесении в Раду предложения по корректировке постановления о местных выборах.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Местные выборы 2020 выборы ОРДЛО
Главное о выборах
Главное о выборах
Кандидаты в мэры
Кандидаты в мэры
Рейтинг кандидатов
Рейтинг кандидатов
Новые правила голосования
Новые правила голосования
Архив выборов Выборы 2019 Выборы 2015 Выборы 2014 Выборы 2012 Выборы 2010
NEWS
В Раду внесли бюджет-2021
Юлия Струкпарламентский редактор В Раду внесли бюджет-2021