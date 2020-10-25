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Рятувальників ДСНС перевели на посилений режим роботи через місцеві вибори

Новость на русском → Україна , Неділя 25 жовтня 2020 08:21
Рятувальників ДСНС перевели на посилений режим роботи через місцеві вибори Фото: рятувальник (РБК-Україна)
Автор: Максим Зайченко

У неділю, 25 жовтня, рятувальники Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) перевели на посилений режим роботи. Сьогодні в Україні проходять місцеві вибори.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

"У разі виникнення надзвичайних ситуацій, а також організації заходів щодо забезпечення пожежної та техногенної безпеки на об'єктах, з 9:00 24 жовтня по 21:00 27 жовтня органи управління та підрозділи ДСНС України переведені на посилений режим несення служби", - йдеться в повідомленні.

У системі ДСНС приведені в готовність понад 42 тисяч осіб, близько 3 800 одиниць пожежної та аварійно-рятувальної техніки, а також 12 повітряних суден.

Нагадаємо, Міністерство внутрішніх справ з 21 жовтня перейшло на посилений режим роботи у зв'язку з проведенням місцевих виборів. Для забезпечення безпеки буде залучена авіація.

Зазначимо, поліцейські в Україні отримали 891 заяву про порушення в "день тиші" перед місцевими виборами. Більшість повідомлень пов'язані з незаконною агітацією.

Також РБК-Україна писало, що президент Володимир Зеленський закликав українців 25 жовтня прийти на виборчі дільниці, а також взяти участь у всеукраїнському опитуванні, який пройде в день місцевих виборів.

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