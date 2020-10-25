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Спасателей ГСЧС перевели на усиленный режим работы из-за местных выборов

Новина українською → Украина , Воскресенье 25 октября 2020 08:21
Спасателей ГСЧС перевели на усиленный режим работы из-за местных выборов Фото: спасатель (РБК-Украина)
Автор: Максим Зайченко

В воскресенье, 25 октября, спасателей Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) перевели на усиленный режим работы. Сегодня в Украине проходят местные выборы.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"В случае возникновения чрезвычайных ситуаций, а также организации мероприятий по обеспечению пожарной и техногенной безопасности на объектах, с 9:00 24 октября по 21:00 27 октября органы управления и подразделения ГСЧС Украины переведены на усиленный режим несения службы", - говорится в сообщении.

В системе ГСЧС приведены в готовность более 42 тысяч человек, около 3 800 единиц пожарной и аварийно-спасательной техники, а также 12 воздушных судов.

Напомним, Министерство внутренних дел с 21 октября перешло на усиленный режим работы в связи с проведением местных выборов. Для обеспечения безопасности будет привлечена авиация.

Отметим, полицейские в Украине получили 891 заявление о нарушениях в "день тишины" перед местными выборами. Большинство сообщений связаны с незаконной агитацией.

Также РБК-Украина писало, что президент Владимир Зеленский призвал украинцев 25 октября прийти на избирательные участки, а также принять участие во всеукраинском опросе, который пройдет в день местных выборов.

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