Стали відомі результати екзит-полу на виборах у Вінниці

У неділю, 25 жовтня, оголосили результати екзит-полу на виборах у Вінниці. Перемагає чинний голова Сергій Моргунов.

Про це свідчать дані екзит-полу на замовлення телеканалу "Україна 24" та програми "Свобода слова Савіка Шустера". Також були використані інструменти соціологічної компанії Liberty Report.

У Сергія Моргунова 66,0% голосів

У Сергія Курдлаенка 11,8% голосів

У Сергія Борзова 9,0% голосів

За даними екзит-полу, лідирує партія "Українська стратегія Гройсмана". Далі "Європейська солідарність" (12%) та "Слуга народу" (11%).

Кандидатами на посаду голови міської ради є: чинний мер Сергій Моргунов від "Української стратегії Гройсмана", нинішній голова Вінницької ОДА Сергій Борзов від "Слуги народу", Сергій Кармаліта, Сергій Курдлаєнко від "Євросолідарності", Наталія Солейко від "Батьківщини".

Нагадаємо, ОПОРА зафіксувала порушення на виборах. Серед найпоширеніших порушень - проблеми із забезпеченням дільничних виборчих комісій, а також дострокове голосування.

Також РБК-Україна писало, що в Луганській області всі дільничні комісії відкрилися вчасно.

Зазначимо, за "день тиші" поліція відкрила 48 кримінальних справ через порушення на виборах.

У період передвиборної кампанії правоохоронці порушили понад 600 кримінальних справ.