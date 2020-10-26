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У Тернопільській області п'яний чоловік побив поліцейського на ділянці

Новость на русском → Тернопільська область, Понеділок 26 жовтня 2020 11:54
У Тернопільській області п'яний чоловік побив поліцейського на ділянці Фото: місцеві вибори (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

У Тернопільській області 33-річний чоловік у стані алкогольного сп'яніння на виборчій дільниці напав на поліцейського. Нападник втік, але правоохоронці його затримали.

Про це повідомляє відділ комунікації Головного управління Нацполіції в області.

Подія трапилася 25 жовтня о 20:24 в селі Нижбірок. За попередніми даними, чоловік зайшов на дільницю після її закриття, а поліцейський попросив його покинути приміщення.

"Порушник поводився неадекватно, по телефону покликав сина з другом. Родич порушника напав на працівника поліції. Після нанесення тілесних ушкоджень зловмисники втекли. Поліцейському надали медичну допомогу", - відзначають у поліції.

Зазначено, що правоохоронці розшукали нападників і доставили їх у відділення поліції.

Зокрема, 33-річного нападника затримали згідно зі статтею 208 КПК України. Вирішується питання про оголошення підозри в скоєнні злочину за частиною 2 статті 345 Кримінального кодексу - умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу легких або середньої тяжкості тілесних ушкоджень у зв'язку з виконанням цим працівником службових обов'язків та обрання запобіжного заходу.

Також слідчі дадуть правову оцінку діям двох інших нападників.

Нагадаємо, в Дніпрі затримали двох чоловіків за підозрою у тому, що вони перешкоджали роботі виборчої комісії. Вони вибили двері на одній з дільниць міста.

Як писало РБК-Україна, в Україні 25 жовтня правоохоронці відкрили 159 кримінальних справ за фактами порушень під час виборів.

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