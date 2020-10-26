ru ua
News Выборы 2020 Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Тернопольской области пьяный мужчина избил полицейского на участке

Новина українською → Тернопольская область, Понедельник 26 октября 2020 11:54
В Тернопольской области пьяный мужчина избил полицейского на участке Фото: местные выборы (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

В Тернопольской области 33-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения на избирательном участке напал на полицейского. Нападавший скрылся, но правоохранители его задержали.

Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Нацполиции в области.

Происшествие случилось 25 октября в 20:24 в селе Нижбирок. По предварительным данным, мужчина зашел на участок после его закрытия, а полицейский попросил его покинуть помещение.

"Нарушитель вел себя неадекватно, по телефону позвал сына с другом. Родственник нарушителя напал на работника полиции. После нанесения телесных повреждений злоумышленники скрылись. Полицейскому оказали медпомощь", - отмечают в полиции.

Указано, что правоохранители разыскали нападавших и доставили их в отделение полиции.

В частности, 33-летнего нападающего задержали согласно статье 208 УПК Украины. Решается вопрос об объявлении подозрения в совершении преступления по части 2 статьи 345 Уголовного кодекса - умышленное причинение работнику правоохранительного органа легких или средней тяжести телесных повреждений в связи с выполнением этим работником служебных обязанностей и избрании меры пресечения.

Также следователи дадут правовую оценку действиям двух других нападавших.

Напомним, в Днепре задержали двух мужчин по подозрению в том, что они препятствовали работе избирательной комиссии. Они выбили двери на одном из участков города.

Как писало РБК-Украина, в Украине 25 октября правоохранители открыли 159 уголовных дел по фактам нарушений во время выборов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Местные выборы 2020 Тернопольская область полиция
Результаты выборов мэров по городам
Результаты выборов мэров по городам
Результаты выборов в местные советы
Результаты выборов в местные советы
Экзитполы
Экзитполы
Как прошел день выборов
Как прошел день выборов
Главное об опросе Зеленского
Главное об опросе Зеленского
Архив выборов Выборы 2019 Выборы 2015 Выборы 2014 Выборы 2012 Выборы 2010
NEWS
В Минске силовики разогнали митинг студентов
Анастасия Рокитнаредактор ленты новостей В Минске силовики разогнали митинг студентов