В Тернопольской области пьяный мужчина избил полицейского на участке

В Тернопольской области 33-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения на избирательном участке напал на полицейского. Нападавший скрылся, но правоохранители его задержали.

Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Нацполиции в области.

Происшествие случилось 25 октября в 20:24 в селе Нижбирок. По предварительным данным, мужчина зашел на участок после его закрытия, а полицейский попросил его покинуть помещение.

"Нарушитель вел себя неадекватно, по телефону позвал сына с другом. Родственник нарушителя напал на работника полиции. После нанесения телесных повреждений злоумышленники скрылись. Полицейскому оказали медпомощь", - отмечают в полиции.

Указано, что правоохранители разыскали нападавших и доставили их в отделение полиции.

В частности, 33-летнего нападающего задержали согласно статье 208 УПК Украины. Решается вопрос об объявлении подозрения в совершении преступления по части 2 статьи 345 Уголовного кодекса - умышленное причинение работнику правоохранительного органа легких или средней тяжести телесных повреждений в связи с выполнением этим работником служебных обязанностей и избрании меры пресечения.

Также следователи дадут правовую оценку действиям двух других нападавших.

Напомним, в Днепре задержали двух мужчин по подозрению в том, что они препятствовали работе избирательной комиссии. Они выбили двери на одном из участков города.

Как писало РБК-Украина, в Украине 25 октября правоохранители открыли 159 уголовных дел по фактам нарушений во время выборов.