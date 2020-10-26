Точної дати другого туру місцевих виборів поки немає, - ОПОРА

Точної дати проведення другого туру на місцевих виборах поки немає. У різних регіонах другий тур може пройти в різні дати.

Про це на брифінгу повідомила координатор громадянської мережі ОПОРА Ольга Айвазовська.

За її словами, в більшості міст другий тур виборів відбудеться. Проте коли саме це буде - поки невідомо. В деяких регіонах вони можуть пройти 15 жовтня, в інших - 22 жовтня.

"Законодавство визначає, що результати встановлюються не пізніше, ніж на дванадцятий день після дня голосування, а повторне голосування організовується протягом трьох тижнів. Тому точної дати другого туру - повторного голосування немає", - сказала Айвазовська.

Нагадаємо, 25 жовтня в Україні пройшов перший тур місцевих виборів. Явка виборців на них склала майже 37%. Бюлетені отримали понад 10,5 мільйонів осіб.

Згідно з заявою ОПОРИ за підсумками спостереження за першим туром виборів, голосування загалом пройшло згідно з законодавством. Однак виявлені порушення могли суттєво вплинути на результат у деяких громадах.

Більш детально про те, в яких містах очікується другий тур виборів, читайте в матеріалі РБК-Україна.