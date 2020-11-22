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Третяк перемагає на виборах мера у Рівному

Новость на русском → Рівно, Неділя 22 листопада 2020 23:16
Третяк перемагає на виборах мера у Рівному Фото: Олександр Третяк (eurosolidarity.org)
Автор: РБК-Україна

Кандидат від партії "Європейська солідарність" Олександр Третяк виграє вибори міського голови у Рівному. За даними підрахунку 100% протоколів, він набирає 50,18% голосів.

Про це повідомляє прес-служба політсили.

Зазначається, що за нього проголосували 27 412 виборців. Його опонент відстає майже на 3% із результатом 47,76%, він отримав 26 093 голоси.

Третяк на брифінгу подякував рівнянами за підтримку. Він зазначив, що на цих виборах перемогли європейські цінності, з якими команда "ЄС" йшла до людей.

Нагадаємо, раніше за даними екзит-полу "Соціс" повідомлялось, що у другому турі виборів мера Рівного перемагає Віктор Шакирзян ("Рівне разом"). Його опонент Олександр Третяк ("Європейська Солідарність") отримав 46,03% голосів.

Як відомо, 22 листопада, в Україні відбувся другий тур виборів мерів 11 міст. Повторно голосували в містах: Львів, Бердянськ, Дніпро, Дрогобич, Полтава, Миколаїв, кам'янець-подільський, Нікополь, Рівне, Ужгород і Черкаси.

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