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Третьяк побеждает на выборах мэра в Ровно

Новина українською → Ровно, Воскресенье 22 ноября 2020 23:16
Третьяк побеждает на выборах мэра в Ровно Фото: Александр Третьяк (eurosolidarity.org)
Автор: РБК-Украина

Кандидат от партии "Европейская солидарность" Александр Третьяк выигрывает выборы городского головы в Ровно. По данным подсчета 100% протоколов, он набирает 50,18% голосов.

Об этом сообщает пресс-служба политсилы.

Отмечается, что за него проголосовали 27 412 избирателей. Его оппонент отстает почти на 3% с результатом 47,76%, он получил 26 093 голоса.

Третьяк на брифинге поблагодарил ровенчанами за поддержку. Он отметил, что на этих выборах победили европейские ценности, с которыми команда "ЕС" шла к людям.

Напомним, ранее по данным экзит-пола "Социс" сообщалось, что во втором туре выборов мэра Ровно побеждает Виктор Шакирзян ("Ровно вместе"). Его оппонент Александр Третьяк ("Европейская солидарность") получил 46,03% голосов.

Как известно, 22 ноября, в Украине состоялся второй тур выборов мэров 11 городов. Повторно голосовали в городах: Львов, Бердянск, Днепр, Дрогобыч, Полтава, Николаев, Камянец-Подольский, Никополь, Ровно, Ужгород и Черкассы.

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