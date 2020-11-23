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ЦВК назвала переможців виборів мера в Ужгороді, Слов'янську та Бердянську

Новость на русском → Україна, Понеділок 23 листопада 2020 18:01
ЦВК назвала переможців виборів мера в Ужгороді, Слов'янську та Бердянську Фото: будівля ЦВК (cvk.gov.ua)
Автор: Дмитро Левицький

Центральна виборча комісія почала отримувати інформацію від територіальних виборчих комісій щодо результатів другого туру виборів мера. Наразі відомо результати голосування в Ужгороді, Слов'янську та Бердянську.

Про це повідомляє ЦВК на своїй сторінці у Facebook.

В Ужгороді офіційно переміг чинний міський голова Богдан Андріїв. Його підтримали 51,01% виборців, які взяли участь в другому турі голосування.

ЦВК назвала переможців виборів мера в Ужгороді, Слов'янську та Бердянську

Жителі Слов'янська також переобрали чинного мера міста. Вадим Лях отримав підтримку 60,87% виборців.

ЦВК назвала переможців виборів мера в Ужгороді, Слов'янську та Бердянську

У Бердянську в другому турі виборів переміг представник політичної партії "За майбутнє". За Валерія Баранова проголосували 49,98% виборців.

ЦВК назвала переможців виборів мера в Ужгороді, Слов'янську та Бердянську

Нагадаємо, чинний мер Ужгорода Андріїв у другому турі виборів боровся за крісло міського голови з представником "Слуги народу".

Також РБК-Україна писало, що перемогу Ляха на виборах у Слов'янську прогнозував екзит-пол, проведений компанією Research & Branding Group.

Крім того, місцеве ЗМІ "Бердянськ 24" прогнозувало перемогу Баранова в другому турі виборів мера Бердянська. Штаб Баранова також заявляв про перемогу.

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