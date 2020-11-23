ЦВК назвала переможців виборів мера в Ужгороді, Слов'янську та Бердянську
Центральна виборча комісія почала отримувати інформацію від територіальних виборчих комісій щодо результатів другого туру виборів мера. Наразі відомо результати голосування в Ужгороді, Слов'янську та Бердянську.
Про це повідомляє ЦВК на своїй сторінці у Facebook.
В Ужгороді офіційно переміг чинний міський голова Богдан Андріїв. Його підтримали 51,01% виборців, які взяли участь в другому турі голосування.
Жителі Слов'янська також переобрали чинного мера міста. Вадим Лях отримав підтримку 60,87% виборців.
У Бердянську в другому турі виборів переміг представник політичної партії "За майбутнє". За Валерія Баранова проголосували 49,98% виборців.
Нагадаємо, чинний мер Ужгорода Андріїв у другому турі виборів боровся за крісло міського голови з представником "Слуги народу".
Також РБК-Україна писало, що перемогу Ляха на виборах у Слов'янську прогнозував екзит-пол, проведений компанією Research & Branding Group.
Крім того, місцеве ЗМІ "Бердянськ 24" прогнозувало перемогу Баранова в другому турі виборів мера Бердянська. Штаб Баранова також заявляв про перемогу.