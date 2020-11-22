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На виборах у Слов'янську перемагає чинний мер, - екзит-пол

Новость на русском → Неділя 22 листопада 2020 20:22
На виборах у Слов'янську перемагає чинний мер, - екзит-пол Фото: вибори (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У другому турі виборів мера Слов'янська перемагає діючий мер Вадим Лях, який отримав 58,8% голосів виборців. Його опонент, Павло Придворов, отримав 41,2% голосів.

Про це свідчать дані екзит-полу компанії Research & Branding Group.

На виборах у Слов'янську перемагає чинний мер, - екзит-пол

У екзит-полі 22 листопада взяли участь 4619 респондентів на 54 виборчих дільницях. З урахуванням вибіркової сукупності, очікувана гранична помилка для цієї вибірки не повинна перевищувати 1,4% (при рівні довірчої ймовірності Р = 0,95)

Нагадаємо, 22 листопада, в Україні проходить другий тур виборів мерів 11 міст. Повторно голосуватимуть у містах: Львів, Бердянськ, Дніпро, Дрогобич, Полтава, Миколаїв, Слов’янськ, Нікополь, Рівне, Ужгород та Черкаси. За даними Центральної виборчої комісії, в 11 містах до списків виборців включені 2 754 167 осіб. Станом на 13 годину явка на виборах міських голів становила 12,70%.

За даними ОПОРИ, явка на виборах 22 листопада станом на 16:00 склала 22,5%. Похибка становить 1%.

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