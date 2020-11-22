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На выборах в Славянске побеждает действующий мэр, - экзит-пол

Новина українською → Воскресенье 22 ноября 2020 20:22
На выборах в Славянске побеждает действующий мэр, - экзит-пол Фото: выборы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Во втором туре выборов мэра Славянска побеждает действующий мэр Вадим Лях, который получил 58,8% голосов избирателей. Его оппонент, Павел Придворов, получил 41,2% голосов.

Об этом свидетельствуют данные экзит-пола компании Research & Branding Group.

На выборах в Славянске побеждает действующий мэр, - экзит-пол

В экзит-поле 22 ноября приняли участие 4619 респондентов на 54 избирательных участках. С учетом выборочной совокупности ожидаемая предельная ошибка для этой выборки не должна превышать 1,4% (при уровне доверительной вероятности Р = 0,95)

Напомним, 22 ноября, в Украине проходит второй тур выборов мэров 11 городов. Повторно голосуют в городах: Львов, Бердянск, Днепр, Дрогобыч, Полтава, Николаев, Славянск, Никополь, Ровно, Ужгород и Черкассы. По данным Центральной избирательной комиссии, в 11 городах в списки избирателей включены 2 754 167 человек. По состоянию на 13 часов явка на выборах городских голов составила 12,70%.

По данным ОПОРЫ, явка на выборах 22 ноября по состоянию на 16:00 составила 22,5%. Погрешность составляет 1%.

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