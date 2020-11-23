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ЦИК назвал победителей выборов мэра в Ужгороде, Славянске и Бердянске

Новина українською → Украина, Понедельник 23 ноября 2020 18:01
ЦИК назвал победителей выборов мэра в Ужгороде, Славянске и Бердянске Фото: здание ЦИК (cvk.gov.ua)
Автор: Дмитрий Левицкий

Центральная избирательная комиссия начала получать информацию от территориальных избирательных комиссий по результатам второго тура выборов мэра. Сейчас известны результаты голосования в Ужгороде, Славянске и Бердянске.

Об этом сообщает ЦИК на своей странице в Facebook.

В Ужгороде официально победил действующий городской глава Богдан Андреев. Его поддержали 51,01% избирателей, которые приняли участие во втором туре голосования.

ЦИК назвал победителей выборов мэра в Ужгороде, Славянске и Бердянске

Жители Славянска также переизбрали действующего мэра города. Вадим Лях получил поддержку 60,87% избирателей.

ЦИК назвал победителей выборов мэра в Ужгороде, Славянске и Бердянске

В Бердянске во втором туре выборов победил представитель политической партии "За майбутнє". За Валерия Баранова проголосовали 49,98% избирателей.

ЦИК назвал победителей выборов мэра в Ужгороде, Славянске и Бердянске

Напомним, действующий мэр Ужгорода Андреев во втором туре выборов боролся за кресло мэра с представителем "Слуги народа".

Также РБК-Украина писало, что победу Ляха на выборах в Славянске прогнозировал экзит-пол, проведенный компанией Research & Branding Group.

Кроме того, местное СМИ "Бердянск 24" прогнозировало победу Баранова во втором туре выборов мэра Бердянска. Штаб Баранова также заявлял о победе.

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