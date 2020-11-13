ЦВК визначила розмір грошової застави у другому турі місцевих виборів

Центральна виборча комісія визначила розмір грошової застави на повторних виборах, виборчий процес яких розпочинається у 2020 році. Зокрема, і для кандидатів у депутати сільських, селищних, міських рад (територіальних громад з кількістю виборців до 10 тисяч).

Про це повідомляє прес-служба комісії.

"Комісія визначила, що розмір грошової застави для кандидата в депутати на повторних виборах депутатів сільських, селищних, міських рад (територіальних громад з кількістю виборців до 10 тисяч)... становитиме 1 000 грн за кожного кандидата", - сказано у повідомленні.

При цьому розмір грошової застави для кандидата на посаду голови на повторних виборах сільських, селищних, міських голів (міста з кількістю виборців до 75 тисяч) - 5 тисяч гривень.

Нагадаємо, у неділю в семи містах повторно голосуватимуть на виборах міського голови. У другому турі виборів загалом зможуть взяти участь орієнтовно понад 1 млн 582,6 тисячі виборців.

Як писало РБК-Україна, в Офісі омбудсмена повідомили, що в Україні в ряді населених пунктів пройде повторне голосування на місцевих виборах. У деяких містах воно призначене на 15 листопада, а в деяких - на 22 листопада.