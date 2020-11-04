ЦВК визнала обраними понад 9 тисяч депутатів місцевих рад

Центральна виборча комісія визнала результати виборів 406 місцевих радах. Всього були обрані 9 237 депутатів.

Про це повідомили в ЦВК.

За станом на 12:00 4 листопада, встановлені результати в 8 районних радах (234 депутати), 77 міськрадах (1953 депутати), 1 районному в місті раді (38 депутатів), 104 селищних радах (2281 депутат) та 216 сільрадах (4731 депутат).

Також були обрані 492 голови місцевих рад (109 - міських, 130 - селищних, 253 - сільських) в 24 регіонах України.

Повторне голосування призначено на 11 територіальних громадах в 9 регіонах України.

Всього в Україні на місцевих виборах повинні бути обрані депутати в 1577 місцевих радах (22 обласних, 119 районних, 370 міських, 15 районних у містах, 431 селищної та 620 сільських), а також 370 міських, 431 селищних і 620 сільських голів.

Обласними тервиборчкомами вже передано 1275 (93,3%) протоколів про результати виборів. Результати виборів повинні бути встановлені до 6 листопада включно.

Раніше РБК-Україна писало, що другий тур місцевих виборів в Україні повинен відбутися до 29 листопада. Проведення виборів у грудні - є винятком.

Нагадаємо, 25 жовтня в Україні пройшов перший тур місцевих виборів. Явка виборців на них склала майже 37%. Бюлетені отримали понад 10,5 мільйонів осіб.

Про те, в яких містах очікується другий тур виборів, читайте в матеріалі РБК-Україна.