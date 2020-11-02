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ЦВК публікує результати виборів: визначені склади вже 19 місцевих рад

Новость на русском → Україна, Понеділок 02 листопада 2020 16:26
ЦВК публікує результати виборів: визначені склади вже 19 місцевих рад Фото: вибори (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Центральна виборча комісія продовжує публікувати результати місцевих виборів. Станом на зараз визначені склади уже 19 місцевих рад.

Про це свідчить інформація, опублікована ЦВК на сторінці у Facebook.

"Ми продовжуємо отримувати дані про результати голосування з усіх областей", - інформують у Центрвиборчкомі.

ЦВК публікує результати виборів: визначені склади вже 19 місцевих рад

Зокрема, визначені склади у двох міських радах в Одеській області:

  • Чорноморська міська рада
  • Кодимська міська рада.

Також визначені склади у 17 сільських радах:

Дніпропетровська область:

  • Васильківська селищна рада
  • Покровська селищна рада
  • Дубовиківська сільська рада
  • Великомихайлівська сільська рада

Закарпатська область: Пилипецька сільська рада

Івано-Франківська область: Рожнівська сільська рада

Луганська область: Троїцька селищна рада

Полтавська область:

  • Петрівсько-Роменська сільська рада
  • Сергіївська сільська рада

Рівненська область:

  • Полицька сільська рада
  • Мирогощанська сільська рада
  • Великомежиріцька сільська рада

Харківська область:

  • Вільхуватська сільська рада
  • Циркунівська сільська рада

Херсонська область: Мирненська селищна рада

Чернігівська область: Талалаївська селищна рада

Нагадаємо, 31 жовтня ЦВК опублікувала перші результати голосування на місцевих виборах в Україні. Територіальні виборчі комісії передали перші протоколи.

Як писало РБК-Україна, Центрвиборчком також встановив результати виборів міських, селищних і сільських голів у 131 населеному пункті. Визнані переможцями на виборах 26 міських голів, 30 - селищних і 75 - сільських.

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