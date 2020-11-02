ЦВК публікує результати виборів: визначені склади вже 19 місцевих рад
Центральна виборча комісія продовжує публікувати результати місцевих виборів. Станом на зараз визначені склади уже 19 місцевих рад.
Про це свідчить інформація, опублікована ЦВК на сторінці у Facebook.
"Ми продовжуємо отримувати дані про результати голосування з усіх областей", - інформують у Центрвиборчкомі.
Зокрема, визначені склади у двох міських радах в Одеській області:
- Чорноморська міська рада
- Кодимська міська рада.
Також визначені склади у 17 сільських радах:
Дніпропетровська область:
- Васильківська селищна рада
- Покровська селищна рада
- Дубовиківська сільська рада
- Великомихайлівська сільська рада
Закарпатська область: Пилипецька сільська рада
Івано-Франківська область: Рожнівська сільська рада
Луганська область: Троїцька селищна рада
Полтавська область:
- Петрівсько-Роменська сільська рада
- Сергіївська сільська рада
Рівненська область:
- Полицька сільська рада
- Мирогощанська сільська рада
- Великомежиріцька сільська рада
Харківська область:
- Вільхуватська сільська рада
- Циркунівська сільська рада
Херсонська область: Мирненська селищна рада
Чернігівська область: Талалаївська селищна рада
Нагадаємо, 31 жовтня ЦВК опублікувала перші результати голосування на місцевих виборах в Україні. Територіальні виборчі комісії передали перші протоколи.
Як писало РБК-Україна, Центрвиборчком також встановив результати виборів міських, селищних і сільських голів у 131 населеному пункті. Визнані переможцями на виборах 26 міських голів, 30 - селищних і 75 - сільських.