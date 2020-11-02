ЦИК публикует результаты выборов: определены составы уже 19 местных советов
Центральная избирательная комиссия продолжает публиковать результаты местных выборов. По состоянию на сейчас определены составы уже 19 местных советов.
Об этом свидетельствует информация, опубликованная ЦИК на странице в Facebook.
"Мы продолжаем получать данные о результатах голосования из всех областей", - информируют в Центризбиркоме.
В частности, определены составы в двух горсоветах в Одесской области:
- Черноморский городской совет
- Кодымский городской совет.
Также определены составы в 17 сельских советах:
Днепропетровская область:
- Васильковский поселковый совет
- Покровский поселковый совет
- Дубовиковский сельский совет
- Великомихайловский сельсовет
Закарпатская область: Пилипецкий сельский совет
Ивано-Франковская область: Рожновский сельский совет
Луганская область: Троицкий поселковый совет
Полтавская область:
- Петровско-Роменская сельский совет
- Сергиевский сельский совет
Ровенская область:
- Полицкий сельский совет
- Мирогощанский сельский совет
- Великомежирицкий сельский совет
Харьковская область:
- Вильхуватский сельский совет
- Циркуновский сельский совет
Херсонская область: Мирненский поселковый совет
Черниговская область: Талалаевский поселковый совет
Напомним, 31 октября ЦИК опубликовал первые результаты голосования на местных выборах в Украине. Территориальные избирательные комиссии передали первые протоколы.
Как писало РБК-Украина, Центризбирком также установил результаты выборов городских, поселковых и сельских голов в 131 населенном пункте. Признаны победившими на выборах 26 городских голов, 30 - поселковых и 75 - сельских.