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ЦИК публикует результаты выборов: определены составы уже 19 местных советов

Новина українською → Украина, Понедельник 02 ноября 2020 16:26
ЦИК публикует результаты выборов: определены составы уже 19 местных советов Фото: выборы (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Центральная избирательная комиссия продолжает публиковать результаты местных выборов. По состоянию на сейчас определены составы уже 19 местных советов.

Об этом свидетельствует информация, опубликованная ЦИК на странице в Facebook.

"Мы продолжаем получать данные о результатах голосования из всех областей", - информируют в Центризбиркоме.

ЦИК публикует результаты выборов: определены составы уже 19 местных советов

В частности, определены составы в двух горсоветах в Одесской области:

  • Черноморский городской совет
  • Кодымский городской совет.

Также определены составы в 17 сельских советах:

Днепропетровская область:

  • Васильковский поселковый совет
  • Покровский поселковый совет
  • Дубовиковский сельский совет
  • Великомихайловский сельсовет

Закарпатская область: Пилипецкий сельский совет

Ивано-Франковская область: Рожновский сельский совет

Луганская область: Троицкий поселковый совет

Полтавская область:

  • Петровско-Роменская сельский совет
  • Сергиевский сельский совет

Ровенская область:

  • Полицкий сельский совет
  • Мирогощанский сельский совет
  • Великомежирицкий сельский совет

Харьковская область:

  • Вильхуватский сельский совет
  • Циркуновский сельский совет

Херсонская область: Мирненский поселковый совет

Черниговская область: Талалаевский поселковый совет

Напомним, 31 октября ЦИК опубликовал первые результаты голосования на местных выборах в Украине. Территориальные избирательные комиссии передали первые протоколы.

Как писало РБК-Украина, Центризбирком также установил результаты выборов городских, поселковых и сельских голов в 131 населенном пункте. Признаны победившими на выборах 26 городских голов, 30 - поселковых и 75 - сельских.

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