ЦВК внесла зміни до складу виборчкомів по місцевим виборам

Фото: голосування під час карантину (РБК-Україна)

На засіданні Центральна виборча комісія вкотре внесла зміни до складу низки територіальних виборчих комісій. Всього комісія припинила повноваження 5312 членів територіальних виборчих комісій.

Про це повідомляє прес-служба ЦВК.

З них - 367 голів ТВК, 312 заступників голів ТВК, 372 секретарів ТВК, 4 261 члена ТВК.

Раніше в ЦВК повідомили, що запровадження в Україні так званого карантину вихідного дня не завадить проведенню другого туру місцевих виборів в громадах країни. Другий тур відбудеться, попри карантинні обмеження.

У громадянській мережі ОПОРА вважають, що через карантин і показники захворюваності явка на повторному голосуванні буде значно нижча, ніж у першому турі місцевих виборів.

Нагадаємо, в неділю, 15 листопада, другий тур місцевих виборів відбудеться в Одесі, Сумах, Херсоні та ще чотирьох містах України.

Все, що необхідно знати про другий тур місцевих виборів, ви можете дізнатися в матеріалі РБК-Україна.

Крім того, стало відомо, скільки політичні партії витратили на рекламу в Facebook перед другим туром місцевих виборів.