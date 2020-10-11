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В Україні відкрили ще 13 кримінальних справ через порушення виборчого процесу

Новость на русском → Київ, Неділя 11 жовтня 2020 12:18
В Україні відкрили ще 13 кримінальних справ через порушення виборчого процесу Фото: поліція (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

В Україні поліцейські за минулу добу відкрили 13 кримінальних проваджень за порушення виборчого процесу. Усього за вчора в поліцію надійшло 181 заява та повідомлення, пов'язаних з порушеннями виборчого законодавства.

Про це повідомляє прес-служба Національної поліції України.

Найбільше повідомлень було зафіксовано в Києві - 38, у Львівській - 23, у Київській - 17, у Дніпропетровській та Одеській -15.

Всього ж з початку виборчого процесу (5 вересня) правоохоронці зареєстрували 3797 повідомлень, пов'язаних з виборчим процесом.

За цей період в Єдиний реєстр досудових розслідувань внесено відомості про 287 кримінальних правопорушень: 146 - пов'язані з порушенням виборчого законодавства, 141 - пов'язані з виборчим процесом.

Складено 958 протоколів про вчинення адміністративних правопорушень.

Нагадаємо, що місцеві вибори в Україні відбудуться 25 жовтня.

Раніше повідомлялося, що для забезпечення безпеки на місцевих виборах в Україні залучать студентів вищих навчальних закладів, що входять в управління Міністерства внутрішніх справ.

Крім того, з понеділка поліція переходить на посилений режим несення служби на час місцевих виборів.

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