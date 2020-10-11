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В Украине открыли еще 13 уголовных дел из-за нарушений избирательного процесса

Новина українською → Киев, Воскресенье 11 октября 2020 12:18
В Украине открыли еще 13 уголовных дел из-за нарушений избирательного процесса Фото: полиция (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В Украине полицейские за минувшие сутки открыли 13 уголовных производств за нарушения избирательного процесса. Всего за вчера в полицию поступило 181 заявление и сообщение, связанных с нарушениями избирательного законодательства.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

Больше всего сообщений было зафиксировано в Киеве - 38, во Львовской - 23, в Киевской - 17, в Днепропетровской и Одесской -15.

Всего же с начала избирательного процесса (5 сентября) правоохранители зарегистрировали 3797 сообщений, связанных с избирательным процессом.

За этот период в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения о 287 уголовных правонарушениях: 146 - связаны с нарушением избирательного законодательства, 141 - связаны с избирательным процессом.

Составлено 958 протоколов о совершении административных правонарушений.

Напомним, что местные выборы в Украине состоятся 25 октября.

Ранее сообщалось, что для обеспечения безопасности на местных выборах в Украине привлекут студентов высших учебных заведений, входящих в управление Министерства внутренних дел.

Кроме того, с понедельника полиция переходит на усиленный режим несения службы на время местных выборов.

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