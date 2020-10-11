В Украине открыли еще 13 уголовных дел из-за нарушений избирательного процесса
В Украине полицейские за минувшие сутки открыли 13 уголовных производств за нарушения избирательного процесса. Всего за вчера в полицию поступило 181 заявление и сообщение, связанных с нарушениями избирательного законодательства.
Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.
Больше всего сообщений было зафиксировано в Киеве - 38, во Львовской - 23, в Киевской - 17, в Днепропетровской и Одесской -15.
Всего же с начала избирательного процесса (5 сентября) правоохранители зарегистрировали 3797 сообщений, связанных с избирательным процессом.
За этот период в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения о 287 уголовных правонарушениях: 146 - связаны с нарушением избирательного законодательства, 141 - связаны с избирательным процессом.
Составлено 958 протоколов о совершении административных правонарушений.
Напомним, что местные выборы в Украине состоятся 25 октября.
Ранее сообщалось, что для обеспечения безопасности на местных выборах в Украине привлекут студентов высших учебных заведений, входящих в управление Министерства внутренних дел.
Кроме того, с понедельника полиция переходит на усиленный режим несения службы на время местных выборов.