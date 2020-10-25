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В Україні працюють понад 40 іноземних спостерігачів

Новость на русском → Неділя 25 жовтня 2020 11:40
В Україні працюють понад 40 іноземних спостерігачів Фото: виборча дільниця (РБК-Україна)
Автор: Андрій Козловський

На місцевих виборах, які проходять в Україні 25 жовтня, працює 41 іноземний спостерігач. Усі вони прибули від шести країн.

Про це повідомляє прес-служба Центральної виборчої комісії.

Таким чином, найбільше спостерігачів прибули з Угорщини - 19, зі Словаччини - шість, по п'ять з Німеччини та Казахстану, чотири з Іспанії та двоє з Чехії.

Також дев'ять міжнародних організацій відправили 271 спостерігача. Найчисленніше представництво - 88 спостерігачів прибули від Бюро демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ.

Нагадаємо, сьогодні в Україні проводяться місцеві вибори. Голосування за кандидатів у депутати місцевих рад усіх рівнів та глав населених пунктів триватиме з 08:00 до 20:00.

У Комітеті виборців України (КВУ) розповіли про порушення на місцевих виборах.

Крім того, у Нікополі Дніпропетровської області на одній з дільниць пенсіонер порвав видані йому бюлетені для голосування.

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