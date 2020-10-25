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В Украине работают более 40 иностранных наблюдателей

Новина українською → Воскресенье 25 октября 2020 11:40
В Украине работают более 40 иностранных наблюдателей Фото: избирательный участок (РБК-Украина)
Автор: Андрей Козловский

На местных выборах, которые проходят в Украине 25 октября, работает 41 иностранный наблюдатель. Все они прибыли от шести стран.

Об этом сообщает пресс-служба Центральной избирательной комиссии.

Таким образом, больше всего наблюдателей прибыли из Венгрии - 19, из Словакии - шесть, по пять из Германии и Казахстана, четыре из Испании и двое из Чехии.

Также девять международных организаций отправили 271 наблюдателя. Самое многочисленное представительство - 88 наблюдателей прибыли от Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ.

Напомним, сегодня в Украине проводятся местные выборы. Голосование за кандидатов в депутаты местных советов всех уровней и глав населенных пунктов продлится с 08:00 до 20:00.

В Комитете избирателей Украины (КИУ) рассказали о нарушениях на местных выборах.

Кроме того, в Никополе Днепропетровской области на одном из участков пенсионер порвал выданные ему бюллетени для голосования.

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