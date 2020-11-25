Українці бачать Тимошенко професійною альтернативою нинішній владі, - експерт

Найкращий серед позавладних партій результат "Батьківщини" на місцевих виборах є свідченням незгоди людей із нинішньою політикою влади під час епідемії, і вимогою повернути до управління державою у важкі часи професіоналів.

Про це заявив політичний експерт Дмитро Корнійчук у Facebook.

"Тимошенко та її "Батьківщина" в очах українців - єдина альтернатива нинішньому хаосу, свавіллю та знищенню держави. Це головний висновок місцевих виборів, на яких партія Тимошенко отримала найбільше представництво у місцевих радах серед усіх опозиційних партій", - наголосив експерт.

На його думку, запит на Тимошенко багато в чому пояснюється спогадами людей про рівень свого життя в часи прем’єрства лідера "Батьківщини". Вона на практиці довела, що здатна не лише ефективно долати кризові виклики національного масштабу - на кшталт епідемії свинячого грипу, а й покращувати добробут українців, стримуючи зростання цін та тарифів, забезпечуючи зростання економіки та високий рівень соціальної підтримки громадян.

"Що казати: допомога при народженні третьої дитини становила 150 тисяч гривень при курсі 8. Зрозуміло, що за цим стояла цілодобова і професійна робота самої Тимошенко у Кабміні", - додав Корнійчук.

Експерт також звернув увагу, що підтримка Тимошенко рівнорозподілена по всій країні. Це пояснюється тим, що політичні та економічні ініціативи лідера "Батьківщини", відбивають очікування українців в усіх регіонах.

"Тобто Тимошенко відрізняється від влади та опозиціонерів не лише своїм професіоналізмом, а й тим, що об’єднує країну та консолідує народ", - резюмував він.

Нагадаємо, за офіційними даними ЦВК, лідерами місцевих виборів стали президентська партія "Слуга народу" та "Батьківщина", яка провела до місцевих рад по всій країні понад 4500 депутатів.



Підбиваючи підсумки перегонів, Тимошенко закликала депутатів на місцях без зволікань ставати до роботи, насамперед зосередившись на питаннях захисту людей від епідемії коронавірусу.