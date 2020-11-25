Украинцы видят Тимошенко профессиональной альтернативой нынешней власти, - эксперт

Лучший среди вневластных партий результат "Батькивщины" на местных выборах является свидетельством несогласия людей с нынешней политикой власти во время эпидемии, и требованием вернуть к управлению государством в трудные времена профессионалов.

Об этом заявил политический эксперт Дмитрий Корнейчук в Facebook.

"Тимошенко и ее "Батькивщина" в глазах украинцев - единственная альтернатива нынешнему хаосу, беспределу и уничтожению государства. Это главный вывод местных выборов, на которых партия Тимошенко получила наибольшее представительство в местных советах среди всех оппозиционных партий", - подчеркнул эксперт.

По его мнению, запрос на Тимошенко во многом объясняется воспоминаниями людей об урне своей жизни во времена премьерства лидера "Батькивщины". Она на практике доказала, что способна не только эффективно преодолевать кризисные вызовы национального масштаба - вроде эпидемии свиного гриппа, но и улучшать благосостояние украинцев, сдерживая рост цен и тарифов, обеспечивая рост экономики и высокий уровень социальной поддержки граждан.

"Что говорить: пособие при рождении третьего ребенка составляло 150 тысяч гривен при курсе 8. Понятно, что за этим стояла круглосуточная и профессиональная работа самой Тимошенко в Кабмине", - добавил Корнийчук.

Эксперт также обратил внимание, что поддержка Тимошенко распределена равномерно по всей стране. Это объясняется тем, что политические и экономические инициативы лидера "Батькивщины", отражают ожидания украинцев во всех регионах.

"То есть Тимошенко отличается от власти и оппозиционеров не только своим профессионализмом, но и тем, что объединяет страну и консолидирует народ", - резюмировал он.

Напомним, по официальным данным ЦИК, лидерами местных выборов стали президентская партия "Слуга народа" и "Батькивщина", которая провела в местные советы по всей стране более 4500 депутатов.

Подводя итоги гонки, Тимошенко призвала депутатов на местах немедленно приступать к работе, прежде всего сосредоточившись на вопросах защиты людей от эпидемии коронавируса.