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У Вінницькій області сталася бійка між кандидатами в депутати

Новость на русском → Вінницька область, Четвер 24 вересня 2020 12:35
У Вінницькій області сталася бійка між кандидатами в депутати Фото: Калинівська райрада (wikimapia.org)
Автор: РБК-Україна

У Вінницькій області стався конфлікт між кандидатом у депутати Вінницької облради, депутатом облради і депутатом Калинівської райради. Один з чоловіків отримав травму в ході бійки.

Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ.

У Калинівський райвідділ поліції звернувся 52-річний депутат райради. Він розповів, що 23 вересня ввечері до нього приїхали депутат облради та кандидат в депутати облради. Між ними почався конфлікт через виборчу кампанію. В ході нього кандидат у депутати облради вдарив у голову депутата райради.

У відповідь потерпілий пошкодив кривдникові автомобіль Toyota Land Cruiser. Зупинив конфлікт один з працівників депутата райради, який вистрілив у повітря зі зброї з гумовими кулями.

Заявник госпіталізований із закритою черепно-мозковою травмою, нападник затриманий, а автомобіль затримано на арештмайданчик.

Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею "Хуліганство".

Вчора правоохоронні органи повідомляли про 73 кримінальні провадження, відкриті за час виборчої кампанії.

Також експерти розповіли, де в Україні можуть бути конфлікти на місцевих виборах.

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